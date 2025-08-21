Em julho de 2025, pouco mais de 370 mil pessoas passaram pelo Aeroporto de Goiânia, de acordo com dados da Motiva (Motiva Aeroportos)\nDurante o mês de julho de 2025, passaram pelo Aeroporto de Goiânia 373.905 pessoas, de acordo com dados da Motiva, concessionária que administra o terminal. O número é 12% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 333.511 pessoas embarcaram ou desembarcaram no aeroporto.\nO recorde alcançado em julho mostra não apenas a força do mercado aéreo em Goiânia, mas também a eficiência da operação no terminal. Temos uma equipe comprometida e uma infraestrutura preparada para atender à crescente demanda de passageiros”, afirma o gerente do Aeroporto de Goiânia, Wander Mello Junior.\nO número representa a maior quantidade de embarques e desembarques em um único mês na história do aeroporto. Inclusive, superou a expectativa da concessionária para o período.