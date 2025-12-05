O movimento típico das férias deve ganhar um reforço no Aeroporto Santa Genoveva nos próximos meses. Entre dezembro e fevereiro, o terminal terá 23 voos extras para o Nordeste, todos operados pela Azul Linhas Aéreas. A oferta adicional inclui nove viagens para João Pessoa (PB) e 14 para Salvador (BA), dois destinos que tradicionalmente figuram no radar dos goianos durante o verão.\nDe acordo com o gerente do aeroporto, Wander Melo Jr, ao POPULAR, as operações para Salvador começam no dia 15 de dezembro e para João Pessoa também têm início em 15 de dezembro, permanecendo ativas até fevereiro, conforme programação da companhia aérea Azul\nA inclusão dos voos segue a tendência de aumento da procura por viagens nesta época do ano. Segundo o gerente do aeroporto, Wander Melo Jr, a demanda maior por rotas para o litoral motivou a ampliação.