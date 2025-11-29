Aeroportos de Goiás têm registrado recordes de movimentação de aeronaves e passageiros. Os terminais ganham um destaque cada vez maior em número de pousos e decolagens da aviação geral, executiva e agrícola em relação a outros do País. Outros futuros aeroportos que estão em obras já estão sendo construídos com infraestrutura pensando no futuro e com capacidade para receberem aviões de grande porte e até para se tornarem internacionais.\nO Aeródromo Nacional de Aviação (ANA) superou aeroportos comerciais e entrou no top 7 dos mais movimentados do Brasil. Avanços em infraestrutura e a homologação para voos noturnos estão entre os motivos que fizeram o ANA alcançar um marco inédito no último mês de outubro: ficar em 7º lugar no País em número de pousos e decolagens da aviação geral. Segundo o Relatório Comparativo da Aviação Geral, produzido pelo Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA), o ANA realizou 2.711 voos, o que o colocou à frente de terminais com operações de aviação comercial regular.