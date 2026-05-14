Os supermercadistas e fornecedores de produtos e serviços que mais se destacaram no mercado varejista goiano no último ano foram homenageados nesta quarta-feira (13) com a entrega do Prêmio Carrinho de Ouro, da Associação Goiana de Supermercados (Agos). Durante o evento de entrega da 30ª edição do prêmio, realizada na sede da entidade, o presidente da Agos, Sirlei do Couto, defendeu a negociação e o bom senso nas discussões sobre o funcionamento do setor aos domingos e feriados.O varejo supermercadista goiano movimenta, atualmente, mais de R$ 50 bilhões por ano e responde por cerca de 13% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado. O setor também gera, aproximadamente, 90 mil empregos formais e recebe cerca de 1,2 milhão de consumidores que circulam, diariamente, pelos supermercados goianos.O Prêmio Carrinho de Ouro é composto por 19 subcategorias de fornecedores que atuam no abastecimento, inovação, relacionamento e na construção diária do varejo, e por 10 categorias de supermercados, sendo cinco da capital e cinco do interior, premiando aqueles que se destacam em gestão, atendimento, crescimento e excelência operacional.Durante o evento, o presidente da Agos lembrou que o setor lida, diariamente, com uma série de exigências regulatórias, sanitárias, tributárias e operacionais, que exigem responsabilidade, estrutura e constante adaptação. Segundo ele, são fiscalizações de órgãos como Procon, Vigilância Sanitária, Ministério do Trabalho, questões ligadas à mobilidade urbana, logística, legislação de trânsito para abastecimento, alvarás, normas ambientais que fazem parte da rotina do varejo alimentar. Ele ressalta que, neste momento, o setor também enfrenta discussões importantes relacionadas ao funcionamento aos domingos e feriados, um debate que impacta diretamente supermercados, trabalhadores, fornecedores e, principalmente, a população. “Defendemos sempre o diálogo, o equilíbrio e a segurança jurídica. O supermercado é uma atividade essencial e precisa ser tratado com responsabilidade”, destaca.Para Couto, decisões dessa magnitude precisam ser construídas com técnica, negociação e bom senso, jamais por imposições ou insegurança jurídica. “E mesmo diante de tantos desafios, o setor supermercadista segue avançando, investindo e gerando oportunidades. Não é simples empreender no Brasil, especialmente em um segmento tão fiscalizado e essencial como o nosso”, afirmou.Para o presidente da Agos, o prêmio Carrinho de Ouro se consolidou como o grande reconhecimento do varejo alimentar goiano porque ele nasce da legitimidade do próprio setor. “Essa premiação representa o reconhecimento de quem entende, vive o setor e conhece os seus desafios do dia a dia. Celebramos um segmento que está presente na vida das pessoas todos os dias. Um setor que abastece as cidades, gera empregos, movimenta a economia e garante mais desenvolvimento para Goiás”, finalizou.