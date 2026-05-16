Um dos reflexos dessa crise relatada pela senadora é a desvalorização em até 50% das propriedades rurais em Goiás (Diomício Gomes / O Popular)\nO atual momento do agronegócio brasileiro foi definido como uma “tempestade perfeita” durante o congresso da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo (Abramilho). A declaração foi feita pela senadora e ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina (PP), e acompanhada por outros participantes do evento. Entre as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais estão as guerras da Ucrânia e do Irã, que impactam o preço de fertilizantes, combustíveis e transporte logístico, queda no preço das commodities, alto custo dos insumos e queda do dólar.\nNós temos um problema no Brasil, em especial dos juros que não cabem no bolso do agricultor já há muito tempo, e nós precisamos pensar um novo modelo para o Plano Safra, porque o que existe hoje não é mais compatível com o tamanho da nossa agricultura e com as necessidades do agricultor brasileiro. O momento é complicado, exige do governo políticas públicas acertadas para fazer com que o dano seja o menor possível, mas o agricultor precisa repensar a estratégia de produção. Então por isso é que eu quero dizer e deixar aqui essa palavra que não é boa, mas é uma tempestade perfeita que hoje nós vivemos no setor”, afirmou.