As inscrições para o concurso da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) começam nesta terça-feira (11), com 101 vagas para níveis médio e superior e salários que chegam a R$ 10,1 mil. O cadastro deve ser feito no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até 10 de dezembro.\nAs provas serão aplicadas em 8 de fevereiro de 2026, em Goiânia. Segundo o edital, candidatos de nível superior farão prova das 13h às 18h, enquanto cargos de nível médio e policial legislativo realizarão exame das 13h às 17h. A seleção reúne várias etapas, incluindo prova objetiva, discursiva, redação, além de avaliação psicológica e teste físico para o cargo de policial legislativo.\n-WEBSTORIES: Alego abre inscrições para concurso com 101 vagas e salários de mais de R$ 10 mil; veja (1.3335595)\nCaixa abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 14.915; veja como participar