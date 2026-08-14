O plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou nesta quinta-feira (13) o projeto de lei do governo estadual que prevê a ampliação por três meses do programa de renegociação de dívidas de ICMS, IPVA e ITCD. A matéria contou com 21 votos favoráveis e segue para sanção do governador Daniel Vilela (MDB).\nO projeto amplia o prazo para que pessoas físicas e jurídicas participem do “Negocie Já II”, junto à Secretaria de Estado da Economia, que teve adesões finalizadas no dia 31 de julho, mas que poderão ser retomadas até o fim de outubro. Pelo programa, os contribuintes com débitos podem regularizar as pendências com descontos de até 99% sobre juros e multas. Até o início de julho, mais de 100 mil contribuintes já tinham aderido.\nAlego altera sessões para driblar falta de quórum\nFalta de quórum encerra sessão em retomada da Alego