O edital do concurso da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) com 101 vagas foi publicado nesta terça-feira (28), com provas em fevereiro de 2026, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). As provas serão aplicadas em Goiânia.\nAs inscrições podem ser realizadas entre os dias 11 de novembro e 10 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 195 reais para o cargo de Analista Legislativo e R$ 120 para os cargos de Assistente Legislativo e Policial Legislativo. As inscrições devem ser feitas no site da FGV.\nO processo seletivo será composto por prova objetiva com 70 questões para o cargo de Analista Legislativo e 50 questões para o cargo de Assistente Legislativo. Além de prova discursiva e redação, a depender do cargo.\nVagas\nDas 101 vagas disponíveis, 76 são para ampla concorrência, 20 estão reservadas para candidatos negros e cinco para pessoas com deficiência.