-VÍDEO: Mega-sena; apostas simples (1.3431370)\nAlém das duas apostas premiadas da Mega-Sena que renderam R$ 45.413,55 cada em Goiânia, a mesma lotérica já registrou um prêmio de R$ 2 milhões na Lotofácil. A informação foi confirmada por funcionários da Alternativa Loterias I, localizada no Setor Urias Magalhães, na região norte da capital. As duas apostas vencedoras do concurso da Mega-Sena realizado no último sábado (4) eram apostas simples, feitas por pessoas diferentes.\nDe acordo com os funcionários da lotérica, o estabelecimento já teve outros grandes ganhadores. No fim de 2025, uma aposta da Lotofácil levou R$ 2.282.264,17. Também foram registrados outros dois prêmios de aproximadamente R$ 800 mil e R$ 300 mil.\nJá tivemos outros prêmios importantes, tanto da Mega-Sena quanto da Quina. Sempre ficamos muito felizes pelos nossos clientes”, explica Willian Silva, funcionário da lotérica.