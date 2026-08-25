O preço de locação de imóveis comerciais de até 200 m² subiu 11,26% no Brasil nos últimos 12 meses - bem acima da inflação oficial medida pelo IPCA (4,44%) e mais de quatro vezes a variação do IGP-M (2,76%), indexador tradicional dos contratos de locação.\nNo mesmo período, o preço médio de venda desses imóveis avançou apenas 2,05%, ficando abaixo da inflação e acumulando, na média nacional, desvalorização em termos reais. Os dados são do Índice FipeZAP Comercial de julho de 2026, divulgado nesta terça-feira (25), que aponta valor médio de R$ 8.792/m² para as unidades à venda e de R$ 53,68/m² para as destinadas à locação.\nTodas as dez cidades acompanhadas pelo indicador registraram alta dos aluguéis nos últimos 12 meses. O Rio de Janeiro teve a maior valorização, de 21,34%, seguido por Salvador (18,86%), Curitiba (12,85%), Belo Horizonte (8,79%), São Paulo (7,82%) e Brasília (7,66%).