A ameaça do presidente Donald Trump de atacar o Irã e a resposta da teocracia do país persa de fechar o estratégico estreito de Hormuz provocaram uma disparada nos preços do petróleo. Só neste janeiro, o valor do referencial barril Brent subiu 14,15%.\nPelo estreito passam 20% do tráfego do petróleo e do gás liquefeito do produto do mundo. A crise atual começou com os grandes protestos de rua contra o regime de Teerã no fim do ano, que desaguaram numa repressão brutal que matou segundo ativistas mais de 5.000 pessoas.\nTrump, vendo uma oportunidade para tentar derrubar um regime hostil aos interesses de Washington, prometeu ajuda aos manifestantes e quase foi às vias de fato há duas semanas. Recuou, mas desde então montou um cerco ao país persa.\nEnviou um grupo de ataque centrado no porta-aviões USS Abraham Lincoln e diversos outros ativos militares ao Oriente Médio, como aviões de reconhecimento, reabastecimento e ataque. Na semana passada, anunciou que havia mobilizado "uma grande armada" contra Teerã.