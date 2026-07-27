A Americanas disse nesta segunda-feira (27) que um processo contra a empresa foi encerrado na câmara de arbitragem da B3, depois que os requerentes entraram com um pedido de desistência, que foi aceito.\nO processo, que tramitava desde 2023 -quando a empresa anunciou uma suposta fraude financeira bilionária-, não chegou a ser julgado.\nOs desistentes, não identificados no comunicado, terão de reembolsar a varejista pelas despesas da arbitragem, o que inclui custas administrativas, honorários dos árbitros e honorários do Comitê de Impugnação.\nCredores da Americanas vão à Justiça e apontam falhas em pagamentos\nNão há governança que resista quando a cúpula resolve fraudar, diz advogado da Americanas\nEx-CEO da Americanas é solto na Espanha e está em casa, diz defesa\nEm janeiro de 2023, Sérgio Rial, ex-CEO da companhia, assinou um comunicado que revelou inconsistências contábeis de R$ 20 bilhões no caixa da varejista. No mesmo mês, a empresa entrou em recuperação judicial com dívida de R$ 43 bilhões com 16,3 mil credores e apenas R$ 800 milhões em caixa. Comunicado posterior confirmou lucro fictício de R$ 25,3 bilhões e supostas fraudes que totalizariam R$ 45,9 bilhões.