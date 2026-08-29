A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou nesta sexta-feira (28) que a bandeira tarifária continuará amarela em setembro. Isso significa que a conta de luz terá acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.\nA decisão reflete condições menos favoráveis de geração de energia no país, que geram a necessidade de usar fontes de geração mais caras, disse a Aneel.\nEsse é o quinto mês consecutivo de bandeira amarela na conta de luz.\nO preço da conta de luz, afetado pela vigência da bandeira amarela, vinha puxando para cima o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15). Mas, no último mês, o movimento foi contrário, e a energia elétrica puxou para baixo o índice de agosto, que teve a maior deflação em quatro anos.\nEl Niño já mexe com preços no mercado livre de energia e deixa cenário futuro incerto