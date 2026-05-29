A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) aprovou nesta sexta-feira (29) o reajuste máximo de 5,11% para planos de saúde individuais e familiares.\nO índice ficou abaixo do teto autorizado no ano passado, de 6,06%, e manteve a trajetória de desaceleração observada após os percentuais mais elevados registrados no pós-pandemia.\nPela série histórica da ANS, trata-se do menor reajuste desde 2000, ano em que foi regulamentado o teto, desconsiderado o índice negativo excepcional de 2021, quando houve redução de -8,19%.\nANS avalia incluir remédio de alto custo no rol dos planos de saúde mediante queda de preço\nSTJ decide que planos de saúde não podem limitar terapia para pacientes com autismo\nIpasgo estuda mudar contrato de pediatras, que reagem à proposta\nEntre os maiores reajustes já autorizados estão os de 2015, 2016 e 2017, todos acima de 13%, além de 2022, com 15,5%.