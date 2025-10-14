BR-060, no perímetro urbano de Goiânia: rodovia teve trecho em Goiás repassado à iniciativa privada (Wesley Costa / O Popular)\nA Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) decidiu, nesta segunda-feira (13), desqualificar o consórcio Rota Agro Brasil, liderado pela construtora Azevedo e Travassos e vencedor de leilão de trechos rodoviários que ligam Goiás e Mato Grosso, realizado em meados de agosto.\nAté 23 de setembro, o grupo Azevedo e Travassos tinha em seu bloco de controle a gestora de investimentos Reag, investigada por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e fraudes de combustíveis do PCC na operação Carbono Oculto da Polícia Federal.\nA justificativa para a decisão, segundo ata de julgamento publicada nesta terça-feira (14), tem "base na irregularidade das certidões trabalhistas dos administradores dos fundos de investimentos consorciados" e também porque o seguro garantia emitido pela Reag "não manteve suas condições regulares, havendo fundado risco à sua exequibilidade e à sua eficiência".