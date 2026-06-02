A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirma que fará uma análise mês a mês dos produtos da Ypê fabricados antes de abril para decidir se autoriza o uso de detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes com final de lote "1", que seguem suspensos.\nNa última sexta-feira (29), na terceira versão de um comunicado no mesmo dia, a agência autorizou a retomada da produção em Amparo (SP) e a comercialização e uso dos itens fabricados a partir de 1º de abril de 2026.\nSegundo o diretor Daniel Meirelles, que é responsável pelo setor de fiscalização da Anvisa, a agência aguarda a apresentação de novos laudos sobre os produtos para avaliar a produção anterior. "Pretendemos liberar por mês, para comunicar melhor para a população", diz.\nBolsonarismo insiste em apelo antissistema no caso Ypê