A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu nesta sexta-feira (15) manter o veto ao uso, venda e fabricação de detergentes, sabão líquido e desinfetantes da Ypê que têm lote terminando com o número 1. Os produtos são feitos em Amparo (SP).\nA agência orienta que a população guarde os produtos e espere orientação da Ypê sobre o recolhimento dos lotes. A agência decidiu flexibilizar a ordem de retirada dos itens que já foram vendidos. A Ypê irá apresentar um plano de mitigação de riscos e de recolhimento escalonado.\nComo a Folha de S.Paulo mostrou, a fabricante começou a reembolsar clientes que entraram em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), sem exigência de nota fiscal.\nO presidente da Anvisa, Leandro Safatle disse que se mantém a "inequívoca configuração de risco sanitário elevado, associado a falhas sistêmicas de boas práticas de fabricação" da empresa.