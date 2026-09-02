A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (2), a suspensão da fabricação de produtos de limpeza na fábrica da Unilever, dona de marcas como Omo, Comfort e Brilhante, localizada em Vinhedo (SP).\nA multinacional afirmou à reportagem que a suspensão de produção afeta as linhas de sabão líquido para lavar roupas e amaciante líquido das marcas Omo, Comfort, Surf e Brilhante, e que as ações requeridas pela Anvisa para normalização já estão sendo implementadas.\nSegundo a agência, a medida é preventiva e a avaliação das evidências disponíveis até o momento não indicou contaminação microbiológica ou outros problemas sobre os lotes produzidos na fábrica. Por isso, não foi determinada a suspensão das vendas, da distribuição e do uso dos produtos já fabricados e que estão à venda, nem seu recolhimento.