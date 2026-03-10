A Prefeitura de Aparecida de Goiânia liberou os boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Territorial Urbano (ITU) de 2026 para os contribuintes pessoa física e jurídica da cidade. Os boletos estão disponíveis no site da prefeitura de Aparecida com 15% de desconto para pagamento à vista até o dia 2 de abril.\nDe acordo com a prefeitura, as guias físicas serão enviadas no formato de carta pelos Correios, contendo todas as parcelas em um único documento, que deve chegar às residências até o final deste mês.\nAlém do pagamento à vista com desconto, os contribuintes também podem parcelar os impostos em até 10 vezes (veja ao final desta reportagem as datas de vencimento das parcelas).\nEnquanto o IPTU mantém uma taxa fixa de 0,4% sobre a avaliação do imóvel, o ITU de 2026 adota um modelo escalonado. Nesse novo formato, as alíquotas iniciam em 1,5% e podem atingir o teto de 3% do valor venal do lote. A medida é reflexo da reforma no Código Tributário Municipal, que recebeu aval no ano passado e já está em vigor.