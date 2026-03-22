Desde que as incorporadoras passaram a expor apartamentos decorados em suas centrais de venda para facilitar a percepção de espaço pelos clientes, essas unidades começaram a chamar a atenção dos compradores. Muitos passaram a considerar a compra desses imóveis já prontos para morar, atraídos pela beleza dos móveis e da decoração, feita por renomados profissionais de arquitetura e design. Um dos motivos é a praticidade de encontrar tudo pronto na hora da mudança.Com esse movimento, as incorporadoras passaram a investir em um novo nicho: a venda de unidades mobiliadas e decoradas, que podem custar R$ 1,5 milhão a mais. Mas as empresas garantem que o cliente que opta por um desses imóveis prontos consegue gastar menos do que gastaria se precisasse contratar profissionais de renome e comprar todas as peças utilizadas, além de ganhar tempo.A Opus Incorporadora vendeu 17 unidades decoradas em 2025. “O cliente só precisa trazer malas e pertences pessoais”, destaca Leandro Alves, gerente comercial da Opus. Segundo ele, como o decorado vem já com projeto e móveis assinados pelo renomado arquiteto Leo Romano e pela Movelaria Brasileira, o comprador tem um custo total até 30% menor, considerando os custos do projeto, dos móveis planejados, eletrodomésticos e todos os objetos de decoração.Outra vantagem é o ganho de tempo: enquanto a empresa entrega um decorado pronto em cerca de 6 meses após a entrega da torre, o cliente levaria dez meses ou mais para fazer por conta própria. Entre as unidades disponíveis no mercado, está o decorado do empreendimento Sunna, em frente à Praça do Sol, no Setor Oeste. O apartamento de 267 metros quadrados sairá por cerca de R$ 3,9 milhões e a unidade decorada, por R$ 4,7 milhões. Já o Selena, com 350 metros quadrados, também em frente à Praça do Sol, custa R$ 5,1 milhões, enquanto o decorado, R$ 6,6 milhões.Leandro Alves informa que a Opus já começou o ano vendendo mais 10 unidades decoradas. A maior procura é por unidades de quatro suítes. “Entregamos com eletrodomésticos, iluminação, climatização, móveis e adornos, como vasos e quadros. Além disso, ele compra um apartamento com projeto assinado por um arquiteto renomado e mobília de altíssimo padrão”, destaca.De acordo com o gerente comercial da Opus, a demanda por estas unidades cresceu significativamente e 50% dos compradores são pessoas de outros municípios e estados, que preferem a comodidade de receber tudo pronto. “Montar um apartamento desses leva mais de 10 meses para contratar profissionais e gerir a obra. Além disso, ele pode embutir este custo num financiamento bancário ou direto com a incorporadora”, ressalta.No Selena, 15% das unidades devem ser vendidas mobiliadas e decoradas, e no Sunna, 20%. Em alguns casos, com a entrega de um imóvel como parte do pagamento e um sinal, o comprador consegue adquirir a unidade já pronta, com mobiliário e decoração incluídos. “Essa é uma tendência crescente no mercado, que começou para atender necessidades de clientes específicos e se tornou um nicho. Já temos um departamento que faz a decoração por demanda para nossos clientes”, conta Alves.A administradora Luriê Martin, que se mudou do Espírito Santo para Goiânia com a família recentemente por conta de uma oportunidade de trabalho para o marido, comprou um imóvel de 245 metros quadrados mobiliado e decorado no setor Bueno. Luriê lembra que, diante da necessidade de agilidade e praticidade para a mudança, procurou apenas por apartamentos já mobiliados e decorados. Entre a compra e a mudança, o intervalo foi de 15 dias.“Deixamos nossos móveis e não tínhamos tempo para mobiliar e decorar. Trouxemos apenas itens pessoais e incluímos poucos detalhes, como uma cortina de vidro”, conta. O custo foi diluído no financiamento e ela aprovou a relação custo-benefício, pois mobiliar e decorar exigem muito tempo e investimento.ValorizaçãoNos empreendimentos da Consciente Construtora e Incorporadora, a comercialização de unidades decoradas tem sido uma prática recorrente. No Casa Brasileira Consciente, por exemplo, três apartamentos decorados foram executados e vendidos, enquanto no Reserva 27 Consciente, outras três unidades seguiram o mesmo modelo. De acordo com a empresa, apartamentos decorados costumam ter uma valorização média entre 25% e 30% em relação a uma unidade padrão do mesmo empreendimento.Esse porcentual pode variar conforme o projeto de interiores, especialmente quando inclui mobílias, eletrodomésticos e peças de design assinadas. A incorporadora também já conta com um departamento dedicado aos decorados e à personalização dos imóveis, responsável por desenvolver projetos de interiores e acompanhar a execução das intervenções. Mesmo entre clientes que não optam por apartamento decorado, é comum a busca pelo serviço de personalização, terceirizando a gestão da obra e garantindo a qualidade na execução.No Casa Brasileira, por exemplo, também são oferecidos kits de personalização que podem ser adquiridos após a entrega do empreendimento. O comprador recebe o imóvel pronto para morar, sem a necessidade de lidar com obras, fornecedores e prazos de execução. Tradicionalmente, ao menos um decorado é comercializado em cada empreendimento, mas, nos projetos mais recentes, esse número tem aumentado.Para este ano, a previsão é desenvolver pelo menos duas unidades decoradas por empreendimento. Camila Inácio, diretora de Empreendimentos da Consciente, conta que o Casa Brasileira fechou com 85% das unidades customizadas, onde o comprador optou por trocar itens como revestimentos, pedras e alvenaria. “Lá, temos três decorados com projetos personalizados. O apartamento é montado e decorado com tudo. Conseguimos (o custo da decoração equivalente) a 20%, 30% do valor do imóvel. Com arquiteto renomado, sairia uns 40%”, estima.Segundo ela, a empresa está fazendo uma segunda unidade decorada no Reserva 27, onde 58% já estão customizados. O empreendimento Elevens, onde 40% das unidades são customizadas, já tem seu primeiro decorado para ser comercializado e a intenção é fazer mais. “Estamos lançando outro produto, onde o cliente tem um financiamento especial para unidades decoradas, pois os bancos já enxergam que isso é um produto e desenvolvem crédito especial para a decoração, que pode ser paga em até 240 meses”, informa Camila.A Flamboyant Urbanismo também oferece aos clientes a possibilidade de personalização de acabamentos dos apartamentos, em que cada unidade é adaptada às preferências e necessidades do comprador. A empresa prepara uma unidade decorada no Autêntico Flamboyant Residencial, que será apresentada ao mercado como uma opção pronta para morar. O apartamento contará com projeto de interiores desenvolvido pela equipe de arquitetura da própria empresa, com curadoria de mobiliário, materiais e elementos de design.Henrique Cerqueira, superintendente da Flamboyant Urbanismo, diz que o objetivo é apresentar ao cliente uma experiência completa de moradia, mostrando na prática as possibilidades de ocupação e estilo de vida dentro do projeto. “No Autêntico Flamboyant, estamos preparando uma unidade decorada que será posteriormente disponibilizada para comercialização, permitindo que o comprador conheça o apartamento já ambientado e pronto para morar”, afirma.Para o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-GO), Felipe Melazzo, já há alguns anos Goiânia tem se mostrado um mercado distinto quando se fala em qualidade de decorados. Isso porque, segundo ele, as incorporadoras conseguem entregar aos compradores, além de uma planta muito bem elaborada, a demonstração de como os ambientes serão após a entrega.“Os decorados facilitam, por exemplo, a visualização da disposição de móveis e circulação, principalmente quando o empreendimento ainda está em construção”, destaca. Posteriormente, vieram algumas melhorias, com os decorados assinados por arquitetos e decoradores de renome nacional, o que agrega valor e aumenta a procura por essas unidades. “Além disso, elas trazem a comodidade para o comprador que já recebe a unidade dele pronta para se mudar”, completa.