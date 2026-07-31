O aplicativo do Tesouro Direto será desativado a partir de 17 de agosto de 2026, informou o programa nesta quinta-feira (30). Os investidores deverão acessar suas informações exclusivamente pelo Portal do Investidor, no site oficial, ou pelo aplicativo da instituição financeira onde mantêm a conta de investimentos.\nSegundo o Tesouro Direto, a medida faz parte da "construção de uma nova experiência para os investidores", que será apresentada futuramente. Ainda não há previsão para o lançamento da nova plataforma.\nA alteração não afeta os investimentos já realizados. Os títulos, valores aplicados, rentabilidade e demais informações permanecerão preservados, sem necessidade de qualquer ação por parte dos investidores.\nNota Fiscal Goiana: moradora de Rubiataba ganha R$ 50 mil no sorteio; veja lista de ganhadores