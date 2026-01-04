A produção diária de petróleo na Venezuela é praticamente insignificante no mercado global, embora o país caribenho seja dono da maior reserva do óleo no mundo, com 225 bilhões de barris na Bacia do Orinoco.\nÉ para esse manancial que olha Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, país que lidera a produção e o consumo de petróleo no mundo. No sábado (3), após a captura do ditador Nicolás Maduro, Trump disse que o petróleo venezuelano "voltará a fluir" e que as companhias americanas tomarão a frente da exploração. Atualmente, somente a Chevron opera no país sob uma licença especial.\nVamos ter nossas grandes empresas americanas de petróleo, as maiores de qualquer lugar do mundo, indo lá, gastando bilhões de dólares e arrumando a danificada infraestrutura de óleo e começando a fazer dinheiro para o país," disse Trump.