O anúncio da tarifação de 55% à carne brasileira exportada para a China, nesta quarta-feira (31) pegou a indústria e os pecuaristas goianos de surpresa e gerou preocupação. Para o Sindicato das Indústrias de Carne e Derivados do Estado de Goiás (Sindicarne) a medida deve impactar as exportações ao mercado chinês, que podem ficar inviabilizadas. A China responde por mais de 50% das exportações goianas de carne bovina.\n“Fomos surpreendidos com essa notícia. A gente entende que é um protecionismo da indústria da China, uma barreira que está sendo imposta a vários países sobre a carne bovina através destas cotas”, avalia o presidente do Sindicarne Goiás, Leandro Stival. Entre janeiro e novembro deste ano, as exportações goianas de carne bovina atingiram US$ 2 bilhões, um crescimento de 25% em relação ao mesmo período de 2024.