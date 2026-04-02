Uma aposta de Goiânia realizada no concurso 3651 da lotofácil levou R$516.842,54. Competidores de São Paulo e do Rio de Janeiro também tiveram 15 acertos e levaram o mesmo valor.\nO sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e os números sorteados foram 02, 03, 05, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25.\nO vencedor goiano recebeu a premiação com uma cartela registrada na modalidade simples. Ela foi preenchida presencialmente na lotérica Goiá da Sorte, localizada no setor Goiá.\n-web stories aposta goiania 500 (1.3394072)\nLotofácil: aposta de Aparecida de Goiânia leva R$ 3,5 milhões\nMega-Sena: apostas de Goiás acertam a quina e ganham quase R$ 200 mil\nLotofácil: aposta de Catalão acerta 15 números e ganha pouco mais de R$ 1,3 milhão\nComo receber o prêmio\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.