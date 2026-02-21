Uma aposta simples registrada em Goiânia acertou os 15 números da Lotofácil e garantiu o prêmio de R$ 804 mil reais. O sorteiro do concurso 3617 foi realizado na sexta-feira (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo.\nOs números sorteados foram: 02 - 04 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25.\nAo todo, duas apostas acertaram os 15 números, sendo uma em Goiânia e a outra em São Paulo (SP). Outras 263 apostas fizeram 14 acertos e receberam R$ 1.833,56 cada. Já 9.216 apostas acertaram 13 dezenas e ganharam R$ 35. Para 12 acertos, 106.316 apostas foram premiadas com R$ 14, enquanto 551.152 apostas que marcaram 11 números levaram R$ 7 cada.\nA arrecadação total do concurso foi de R$ 21.416.990. Para o próximo sorteio, previsto para este sábado (21), a estimativa de prêmio é de R$ 1,8 milhão.