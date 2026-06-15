Liderado por sargento goiano, bolão tenta a sorte na Quina de São João com 15 jogos com 15 dezenas cada (Divulgação/Glaciel Andrade)\nUm bolão feito em Goiás pretende ganhar o prêmio da Quina de São João, que está estimado em R$ 250 milhões. O concurso especial será realizado no dia 28 de junho.\nFormado por cerca de 150 pessoas, o grupo de apostadores é organizado pelo sargento Glaciel Andrade, da cidade de Cachoeira Dourada, na região sul de Goiás. Os apostadores registraram 15 jogos com 15 números cada, o máximo permitido pela Caixa. Segundo o organizador, o investimento total ultrapassa R$ 135 mil e reúne 225 dezenas.\nDos 80 números, nós estamos jogando com 225 números distribuídos em 15 cartões de 15 números. Um bolão da Quina desse tamanho é a primeira vez que estamos organizando”, explicou.