Lotofácil da Caixa Econômica Federal (Divulgação/Caixa)
Uma aposta de Cachoeira Dourada, no Sul de Goiás, foi uma das sete sortudas que acertou as 15 dezenas da Lotofácil avaliada em R$ 5 milhões. O sorteio do concurso 3524 foi realizado na noite de terça-feira (28) e apostador ganhou quase R$ 600 mil . Juntas, as sete apostas ganhadoras faturaram mais de R$ 4 milhões.
Confira os 15 números sorteados: 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 22 – 24.
Cada aposta vencedora ganhou R$ 588.123, 72. Os outros jogos vencedores foram registrados em São Luís (MA), Carmo do Cajuru (MG), Santa Bárbara (MG), Marabá (PA), Ribeira (SP) e São Paulo (SP).