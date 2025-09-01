A área coberta pelo seguro rural em Goiás, neste ano, está 80% menor que em 2024. De janeiro a agosto, somente 161,7 mil hectares estavam segurados no estado, contra 768,2 mil hectares no mesmo período do ano passado. De acordo com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG), a queda é resultado da falta de recurso na subversão, dos custos elevados, que fazem com que o produtor recue nos gastos, da falta de incentivos para o uso do seguro e até do recuo do crédito oficial rural.\nO Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) congelou R$ 445 milhões do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural para cumprir a meta fiscal, valor que equivale a quase metade do orçamento disponível em 2025, que totaliza cerca de R$ 1 bilhão. O Mapa fez um bloqueio de R$ 354,6 milhões e um contingenciamento de outros R$ 90,5 milhões no seguro rural. Este já era considerado um dos pontos sensíveis na relação do governo federal com o agronegócio.