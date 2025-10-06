O crescente aumento da vaidade masculina impulsionou o mercado de beleza para homens no Brasil. Hoje, eles se preocupam muito mais com o modelo do corte de cabelo ou o desenho da barba e, por isso, vão muito mais vezes a barbearias e já acessam serviços que antes eram procurados basicamente pelas mulheres, como limpeza de pele e sobrancelha. Esta mudança de comportamento gerou uma tendência: a barbearia por assinatura.\nNeste novo modelo de negócio, o cliente adere a um plano mensal de serviços, assim como no streaming, com preços que variam de acordo com o pacote escolhido. Para as barbearias, o sistema resultou em um aumento do movimento e da busca por mais serviços.\nHá dois anos no mercado com este modelo de negócio e uma gestão mais profissionalizada, Gabriel de Oliveira Alves, da Barbearia Sagaz, diz que a assinatura atende a demanda do homem que resolveu se cuidar mais, o chamado metrossexual, e incentiva outros a também cuidarem mais da imagem pessoal, tendo mais sucesso na vida pessoal e profissional.