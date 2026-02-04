A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap) está com processo seletivo aberto para contratar 11 profissionais para atuação em atendimento às atividades previstas no Acordo de Cooperação Técnica nº 03/2025, a serem desenvolvidas no âmbito da futura Filial da Agevap no Estado de Goiás. O salário é de até R$ 10.908,00 com carga horária de 40 horas semanais e contratação sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).\nAs vagas são para especialista administrativo (4); especialista ambiental (3); e responsável técnico (3). Uma vaga para o cargo de especialista administrativo é para atuar em Resende, no Rio de Janeiro. O salário começa em R$ 5.804,68. A contratação é pelo prazo de 12 meses.\nConforme o edital, os candidatos selecionados ficarão sujeitos a exercer atividades internas e externas e devem ter disponibilidade para viagens nacionais ou internacionais.