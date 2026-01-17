A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap) abriu processo seletivo com 10 vagas para a Região Metropolitana de Goiânia. Com salários de até R$ 10.908, as oportunidades são para as funções de especialista administrativo, especialista ambiental e responsável técnico.\nA jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com contrato de um ano sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).\nOs selecionados atuarão em atividades internas e externas, com necessidade de disponibilidade para viagens nacionais e internacionais, conforme a demanda da associação.\nPrefeitura de Aparecida de Goiânia anuncia novo concurso público\nPrefeitura de Catalão abre inscrições para concurso com salário de até R$ 22 mil\nMP-GO abre inscrições para concurso com salário de R$ 4,5 mil