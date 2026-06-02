O ataque dos Estados Unidos ao Pix é visto por autoridades brasileiras como um recado para os países que estudam seguir o caminho do Brasil e implementar um sistema de pagamentos instantâneos gratuito.\nEm documento divulgado na madrugada desta terça-feira (2) pelo USTR (Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos), o governo de Donald Trump acusou o Banco Central do Brasil de favorecer o Pix de forma injusta e discriminatória em relação a outros meios de pagamento.\nNa América Latina, a Colômbia tem o processo mais avançado, com o lançamento feito em outubro de 2025 do Bre-B –um sistema de pagamentos instantâneos via QR code, inspirado no Pix. Mas Peru, Chile e México também buscam entender o sucesso do modelo brasileiro.\nDecisão dos EUA tem efeito incerto sobre Pix, e governo teme eventuais sanções a instituições financeiras