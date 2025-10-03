Os ativos da Companhia Celg Participações (CelgPar) foram leiloados por R$ 227,3 milhões durante a sessão pública na sede da B3, bolsa de valores brasileira, em São Paulo, nesta sexta-feira (3). A arrecadação para o Governo de Goiás foi 16,8% maior ao preço mínimo estimado, que era de R$ 194,6 milhões.\nEmpresa de sociedade de economia mista e capital autorizado, a CelgPar tinha até então o Estado de Goiás como acionista majoritário e operava duas pequenas centrais hidrelétricas, além de quatro usinas fotovoltaicas. A negociação ocorreu mesmo em meio aos indícios de subavaliação apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO).\nNo leilão, foram ofertados quatro lotes: 25% das ações ordinárias da Energética Corumbá III com mais 50% das ações preferenciais da mesma empresa, totalizando 37,5% do capital social completo da companhia. Venceu a Neoenergia com o lance de R$ 91,8 milhões.