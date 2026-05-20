Auditorias realizadas pela Previdência Social em 2024 teriam sido a base para as investigações que levaram a Polícia Federal a apurar investimentos irregulares de regimes próprios de previdência de estados e municípios no Banco Master, mas detalhes sobre elas não serão esclarecidos, segundo o ministro da Previdência, Wolney Queiroz.\nA informações foram dadas por ele em entrevista ao programa "Bom dia, Ministro". Queiroz foi convocado a falar em comissão do Senado que investiga o caso. Do total de R$ 1,7 bilhão investido por estados e municípios em fundo de pensão, ao menos R$ 970 milhões estão no banco de Daniel Vorcaro, o que corresponde a mais de 7% do total das aplicações.\nSegundo o ministro, não há recursos dos fundos de pensão fechados aplicados no Banco Master. "Os fundos de pensão reúnem cerca de R$ 1,4 trilhão e são supervisionados pela Previc, vinculada ao Ministério da Previdência Social. Não há nenhum real desses fundos investido no Banco Master", afirmou.