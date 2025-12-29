O trabalho autônomo está caindo no gosto dos trabalhadores, seja por necessidade ou por opção. Boa parte dessas pessoas que trabalham por conta própria são revendedores de vários tipos de produtos, como roupas e itens de saúde e beleza. Elas optaram por este caminho em busca de mais liberdade e até de melhores ganhos que os proporcionados por um emprego com carteira assinada. As revendedoras autônomas já representam 5% das vendas da Região da 44, em Goiânia.\nEm Goiás, cerca de 21,5% das pessoas ocupadas já trabalham como autônomos, segundo dados da pesquisa Pnad Contínua do IBGE, referentes ao 3º trimestre de 2025, e cerca de 30% deles já possuem CNPJ, ou seja, não são informais. Muitas destas pessoas trabalham com a venda direta de diversos tipos de produtos e compram mercadorias na Região da 44 para revender.