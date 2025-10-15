O beneficiário do auxílio emergencial, pago durante a pandemia de Covid-19, que precisar devolver o dinheiro, será informado pelo governo federal. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) reforça que a comunicação sempre é realizada, exclusivamente, pelos canais oficiais.\nDe acordo com o ministério, as notificações são enviadas por mensagem de texto (SMS), WhatsApp, e-mail e pelo aplicativo "Notifica". Outra opção, é a consulta do CPF diretamente no sistema Vejae. Ao acessar a página, é necessário realizar o login com nome de usuário e senha. Caso haja alguma notificação, ela indicará a existência de uma pendência que deve ser regularizada.\nO MDS informa que a devolução de valores transferidos ocorre quando são identificadas inconsistências. Dentre as quais, como vínculo de emprego formal, recebimento de benefício previdenciário, renda familiar acima do limite legal ou outras situações que caracterizam pagamento indevido.