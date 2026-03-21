Um novo condomínio fechado de aviões está sendo lançado em Goiás, no município de Bela Vista, onde a pista já está pronta e os terrenos estão sendo comercializados, com início da construção dos hangares previsto para o próximo ano. É mais um empreendimento da JR Imóveis, que já opera o Condomínio Aeronáutico Liberty, localizado em Goianápolis, a cerca de 35 km de Goiânia e 14 km de Anápolis. Essa infraestrutura surge na esteira da expansão da aviação executiva no estado.\nGoiás possui uma das maiores frotas de aviação geral do Brasil, destacando-se com 1.754 aeronaves registradas na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). O estado ocupa a sexta posição no ranking nacional, impulsionado pelo agronegócio e aviação executiva, além de contar com centenas de aeronaves agrícolas em operação e dezenas de oficinas de manutenção.