A plataforma viagens e entretenimento Aviva, que integra o Rio Quente Resorts, em Rio Quente e o parque aquático Hot Park, em Rio Quente, em Goiás, e o resort Costa do Sauípe, na Bahia, iniciou um ciclo de investimentos de R$ 1,2 bilhão até 2028. Os recursos estão sendo usados, principalmente, na revitalização dos hotéis do grupo e na construção de um novo parque aquático com a bandeira Hot Park na Bahia. A mudança incluirá novas categorias e nomes para os hotéis tradicionais.\nCom 12 hotéis e 2.700 apartamentos, as marcas atendem mais de 2,2 milhões de clientes por ano e geram 18,5 mil empregos diretos e indiretos. Em 2024, a Aviva faturou R$ 1,4 bilhão, 17% mais que em 2023. Para 2025, a empresa projeta um faturamento de R$ 1,7 bilhão, 21% mais que no ano passado. No primeiro semestre deste ano, período de menor movimento que os seis meses seguintes, o faturamento já atingiu R$ 706 milhões, 14% mais que no mesmo período de 2024, com 270 mil diárias vendidas e 257 mil visitantes no Hot Park.