A empresa de aviação Azul Linhas Aéreas informou que encerrou as operações na cidade de Rio Verde, no sudoeste do estado de Goiás. Além da cidade goiana, outros 13 municípios no Brasil tiveram o serviço encerrado, segundo a assessoria de imprensa da empresa. Em nota, a empresa afirmou que os clientes impactados pela mudança já receberam a assistência necessária (confira as cidades ao final do texto).\nAinda em nota enviada ao POPULAR nesta terça-feira (12), a empresa informou serem vários os motivos do encerramento dos serviços nas cidades. “Os ajustes consideram, ainda, uma série de fatores que vão desde o aumento nos custos operacionais da aviação, impactados pela crise global na cadeia de suprimentos, e a alta do dólar, até questões de disponibilidade de frota, bem como o seu atual processo de reestruturação”, informou a empresa (leia nota na íntegra ao final do texto).