A Equatorial informou que 12 bairros de Goiânia ainda terão a energia desligada até sexta-feira (31). Segundo a empresa, o serviço será interrompido temporariamente para a realização de serviços de manutenção e reconstrução da rede elétrica do estado. A medida alcança além da capital, outras 96 cidades de Goiás (confira lista ao final do texto).\nSegundo a empresa, as manutenções em Goiás começaram nesta segunda-feira (27) e permanecerão até domingo (2).\nConfira a lista dos bairros que ficarão sem energia nas cidades de Goiás.\nEm Goiânia, a última data prevista para manutenção será na sexta-feira (31), no bairro Vila Novo Horizonte. Ao todo, só na capital eram 16 bairros afetados pela manutenção, mas quatro já receberam as equipes até o início da tarde desta terça-feira (28), e um bairro teve uma manutenção parcial concluída.