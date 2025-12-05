Depois de adiar o lançamento do Pix parcelado, o Banco Central desistiu de regulamentar a modalidade. A decisão foi informada pela autoridade monetária nesta quinta-feira (4) a participantes do mercado durante encontro do Fórum Pix.\nA nova funcionalidade do sistema, que já é oferecida por bancos e fintechs de forma independente, tinha previsão de lançamento pela autoridade monetária em setembro, mas foi adiada para que novas etapas do trabalho de regulamentação fossem desenvolvidas.\nLotofácil: Duas apostas de Goiás levam juntas quase 1 milhão de reais ao acertarem todos os números\nGoiás registra mais empregos formais em 2024\nLeilão do Tribunal de Justiça com mais de 400 veículos tem carros de luxo e lances a partir de R$ 1 mil\nAgora, além de abandonar a regulamentação, o BC também vetou o uso do nome Pix parcelado por instituições financeiras, que poderão usar similares como "Pix no crédito", "parcelamento do Pix".