O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira (11) que a autoridade monetária vai regulamentar, ainda em setembro, o uso do Pix para parcelar compras. Esse instrumento já é incorporado no app de algumas instituições financeiras, mas sem uma norma nacional que define os parâmetros de funcionamento.\nIsso vai permitir que as 60 milhões de pessoas que não têm cartão de crédito possam fazer pagamento de valores mais elevados de maneira parcelada com menor tarifa e de maneira mais competitiva", disse Galípolo em evento organizado pela Associação Comercial de São Paulo.\nSerá mais uma alternativa; o Banco Central não quer restringir as alternativas que existem, ele quer oferecer mais alternativas e deixar que o cidadão, o comércio e o varejo escolham aquela que lhe parece mais competitiva e mais interessante", acrescentou.