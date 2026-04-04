Os EUA garantiram terras raras do Brasil como parte de um acordo de meio bilhão de dólares para assegurar que empresas americanas tenham acesso aos metais necessários em setores que vão da tecnologia à defesa. Conor Coleman, diretor de investimentos da US International Development Finance Corporation (DFC), disse que os EUA têm direito às terras raras produzidas pela Serra Verde sob as condições de um empréstimo de US$ 565 milhões concedido à mineradora no ano passado. Os termos do empréstimo não eram conhecidos anteriormente.\nO acordo "tinha controles de offtake garantindo que (os metais) fossem para os Estados Unidos e partes alinhadas aos EUA", disse ele ao Financial Times. O direito de influenciar para onde os metais seriam vendidos estava "vinculado ao nosso financiamento". A mina Pela Ema da Serra Verde, na cidade de Minaçu, em Goiás, tem atraído crescente interesse de governos e compradores dos metais em todo o mundo, por ser uma das únicas produtoras das chamadas terras raras pesadas fora da China.