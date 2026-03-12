Casa para leilão em Goiânia (Divulgação/Site Freitas Leiloeiro)\nO Banco Bradesco está leiloando duas casas em Goiás, sendo uma em Goiânia e outra em Goianira, na Região Metropolitana da capital. O lance mínimo para o imóvel em Goianira é de R$ 132 mil, enquanto o da residência em Goiânia é de R$ 340 mil. As ofertas devem ser feitas até as 13h30 desta quinta-feira (12) no site Freitas Leiloeiro Oficial (veja detalhes dos imóveis ao final do texto).\nTanto empresas quanto pessoas físicas podem participar da licitação. Antes de ofertar lances, porém, é necessário se cadastrar no site. Nesse caso, o interessado precisa clicar na opção "Cadastre-se", no menu superior da tela, e enviar os documentos solicitados.\nPara localizar as residências em Goiás, o usuário deve clicar em "Imóveis", abaixo do título "Leilões em destaque", no centro da tela. Em seguida, no botão verde "Ver lotes", do lado direito. Na próxima tela, basta a pessoa filtrar pelo estado e, daí, escolher um dos dois lotes disponíveis.