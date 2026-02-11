O Banco Master, de Daniel Vorcaro, financiou a maior aquisição de áreas de minerais críticos já realizada no país.\nDocumentos obtidos pela Folha de S. Paulo em juntas comerciais e contratos revelam que a empresa 3D Minerals, que arrematou 116 áreas de minerais críticos no leilão da ANM (Agência Nacional de Mineração) em agosto de 2024, 45 dias depois de ter sido criada, tem o financiamento direto do Master. O direito minerário dessas áreas passou a ser alvo de investigação do TCU, a partir de reportagem da Folha de S. Paulo publicada no ano passado.\nEm novembro de 2024, o Master concedeu um empréstimo à 3D Minerals, que teve como garantia metade das ações da empresa. O dinheiro foi usado pela 3D para bancar uma dívida milionária que a empresa tinha acabado de assumir, três meses depois de se consagrar como a maior vitoriosa do país no leilão realizado pela ANM. Ela arrematou territórios de minerais críticos que, se somados, ultrapassam a área do Distrito Federal.