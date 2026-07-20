Oportunidades incluem desde casa em Valparaíso de Goiás até fazenda de R$ 77 milhões em Rio Verde; pagamento pode ser parcelado em até 35 anos (Divulgação/Mega Leilões)\nBancos leiloam imóveis em Goiás com lances que variam entre R$ 22 mil e R$ 77 milhões. Os leilões são realizados pelo Mega Leilões e há casas, apartamentos e terrenos disponíveis em diversas cidades goianas.\nO imóvel com maior valor inicial de lance é uma fazenda com mais de mil hectares na zona rural de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, avaliada em R$ 77,6 milhões. A fazenda está sendo vendida pelo Banco Bocom.\nEnquanto, o menor valor inicial de lance é de uma casa de 59 m² em Valparaíso de Goiás, na Região do Entorno do Distrito Federal, avaliada em R$ 22 mil. O imóvel está sendo vendido pelo Banco Bradesco.\nComo será o leilão?