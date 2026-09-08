Apartamento e casa em Goiânia (Reprodução/Site Mega Leilões)\nTrês bancos realizam leilões de imóveis com dezenas de oportunidades residenciais, comerciais e rurais distribuídas por diferentes regiões de Goiás. Os editais abertos por Santander, Itaú e Bradesco reúnem desde apartamentos com lances a partir de R$ 83,2 mil até grandes propriedades no interior com valores que chegam a R$ 40 milhões.\nOs leilões serão realizados de forma virtual pelo site da Mega Leilões. Para participar, é necessário fazer um cadastro no site da empresa leiloeira, ler o edital com a descrição dos bens e habilitar-se para os lances.\nBancos leiloam imóveis com lances que variam de R$ 22 mil a R$ 77 milhões\nJustiça suspende leilão de fazenda de R$ 77 milhões às vésperas da venda\nCaixa anuncia leilão de mais de 80 imóveis em Goiás com lances entre R$ 66 mil e R$ 3,3 milhões