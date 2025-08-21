Os bancos de todo o país suspenderam a contratação do crédito consignado pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), chamado de Crédito do Trabalhador.\nA suspensão passou a valer na noite desta quarta-feira (20) para que a Dataprev (empresa de tecnologia da Previdência) realize melhorias no sistema e faça a transferência de 4 milhões de contratos antigos para a nova plataforma do governo federal.\nCom isso, não é possível fazer nenhum tipo de contratação. A previsão inicial é de que a suspensão seja válida por dois meses, até novembro.\nOs contratos antigos de consignado ligados à CLT são de funcionários de empresas que já ofereciam a modalidade em parceria com os bancos antes do lançamento da nova versão, em março deste ano. No novo modelo, também com desconto direto em folha de pagamento, acaba com a necessidade de convênio entre empresa e banco para que o profissional possa aderir ao empréstimo.