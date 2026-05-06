O Dia das Mães também é a segunda data de maior movimento para bares e restaurantes no País. Segundo levantamento da Abrasel, 79% dos estabelecimentos em Goiânia pretendem operar normalmente no próximo dia 10 de maio, acompanhando uma demanda elevada.\nEntre os empreendimentos que abrirão as portas, 79% projetam resultado superior ao Dia das Mães de 2025. A maioria (28%) estima avanço de até 20% e outros 16% preveem incrementos de até 50%.\n“O Dia das Mães tem uma dinâmica própria dentro do setor. Além do aumento de fluxo, há uma alteração no comportamento de consumo, com grupos maiores, permanência mais longa e tíquetes médios mais elevados”, afirma Paulo Solmucci, presidente executivo da Abrasel.