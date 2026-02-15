O Banco Central (BC) divulgou o vazamento de dados cadastrais vinculados a 5.290 chaves PIX sob responsabilidade do Agibank, na sexta-feira (13). Este é o primeiro vazamento do tipo registrado em 2026 e o 21º desde o lançamento do sistema de pagamentos instantâneos, em novembro de 2020.\nDe acordo com o BC, entre 26 de dezembro de 2025 e 30 de janeiro de 2026, ficaram expostos nome do usuário, CPF parcialmente ocultado, instituição de relacionamento e número da agência, além de número e tipo da conta.\nDados sensíveis, como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário não foram expostos, segundo nota do Banco Central.\nIPTU 2026: Prefeitura de Goiânia oferece 10% de desconto à vista e quatro formas de pagamento